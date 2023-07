Anziana trovata morta in casa, il nipote: «Ho mille dubbi e pensieri su cosa possa esserle successo»

UDINE - Benita Gasparini, 89 anni, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione di Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) con profonde ferite alla testa e, secondo una prima ricostruzione, anche una pugnalata alla schiena. A farne la triste scoperta i familiari della vittima, preoccupati dal fatto che non l'avevano vista e che non rispondeva alle telefonate.

Il corpo è stato trovato in posizione supina accanto al divano, nella sala della propria abitazione. Vicino al corpo della vittima è stato trovato un coltello. Sul posto sono stati inviati i Carabinieri della locale Compagnia che hanno informato il magistrato di turno, subito accorso.

Il nipote dell'anziana

A casa della nonna si è precipitato anche il nipote Nicky Zanussi. «Mi ha contattato mia mamma al lavoro durante la pausa per informarmi che purtroppo la nonna non c’era più. Mi avrebbe spiegato alla sera. Non riuscivo ad andare avanti, sono venuto giù e quando sono arrivato, pensavo di trovare l’ambulanza per un malore, invece ho visto le macchine dei carabinieri. Adesso ho mille dubbi e pensieri su cosa possa essere successo. Ero venuto a trovarla lunedì sera dopo il lavoro e nell'occasione a prendere quattro uova. Lei ne ha sempre tante. Abbiamo parlato del tempo, del caldo, ha detto che cercava di stare dentro e non uscire troppo. L’ho trovata come sempre. La nonna non viveva da sola, stava con mio zio Gabriele, ma non era a casa».

(Video intervista di Camilla De Mori)