UDINE - È stata uccisa Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni trovata priva di vita nella propria abitazione in via Percoto 8 a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) con profonde ferite alla testa e, secondo quanto trapelato, anche una pugnalata alla schiena. «Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio».