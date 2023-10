FORNI DI SOPRA - Un nuovo anello ciclabile, in quota, per farsi trovare pronti in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 Milano-Cortina e del loro traino di presenze tra le montagne del Nordest. È stato presentato, sul portale della Regione Fvg, il progetto "Dolomiti Playground", che partecipa ai "Progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale", mettendo in rete 5 Comuni, di cui Forni di Sopra è il capofila, coordinati dal laboratorio Space Lab del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (Dpia) dell'Università di Udine. Il progetto prevede la realizzazione di un anello ciclabile che unisce i comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto, Sauris, Sappada e Forni Avoltri, attraverso mulattiere e sentieri percorribili in bici e che collega questa realtà con la Ciclovia Alpe Adria e la Ciclovia del Tagliamento.

Complementare a questa progettualità, dal quadro economico di quasi 7 milioni e mezzo di euro, si prevede per Forni di Sopra la realizzazione di una viabilità ciclabile di connessione con i territori comunali di Forni di Sotto e Sauris e il recupero di un edificio ottocentesco di proprietà comunale (Albergo Ancora), dismesso da 40 anni, trasformandolo in sede didattica dell'Ateneo friulano, accoglienza per i ricercatori e struttura ricettiva del tipo "Apart Hotel".

RIGENERAZIONE

Il percorso ciclabile, che corre lungo tutto il territorio comunale, mira a investire sul turismo e sulla percorrenza lenta mediante la creazione di viabilità ex-novo, laddove necessario. Prevista anche la rigenerazione delle strade forestali esistenti e l'implementazione di servizi di bike sharing lungo il tracciato. Per quanto riguarda Sauris, l'obiettivo è la ristrutturazione dell'ex segheria sul lago, in modo da consolidare la sinergia tra turismo naturale, trekking e turismo lacustre, mentre a Forni Avoltri si punta alla riqualificazione dell'area ex Caserma Durigon.



SERVIZI

In particolare, verranno realizzati spazi e servizi ad uso dei turisti (come una ciclofficina, il mountain bike sharing, degli spogliatoi, un ambulatorio e un info-point) e sarà realizzata una foresteria e dei luoghi di comunità polifunzionali. A Forni di Sotto si prevede la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile, a Sappada il progetto punta sulle opere di riqualificazione degli antichi nuclei di Sappada/Borgata Cima. "Dolomiti playground" si propone di intensificare i collegamenti con i flussi ciclabili principali Fvg1 e Fvg 6, incrementando soprattutto quest'ultima, la futura Ciclovia del Tagliamento, estendendola in direzione Ovest, verso il Veneto. Inserendosi nell'asse Cadore-Cortina d'Ampezzo, l'operazione risulterebbe strategica nella rete turistico-produttiva chiamata a sfruttare l'evento intercontinentale Milano-Cortina 2026.