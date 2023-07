AVIANO (PORDENONE) - «Dopo l'installazione di un moderno e funzionale sistema di apertura automatico alla stazione di Aviano, come amministrazione comunale siamo intervenuti per garantire l'attivazione ed il regolare funzionamento del totem turistico in nostra dotazione dal 2020: si tratta di un progetto di sviluppo promosso dalla Magnifica Comunità di Montagna che ha coinvolto alcuni comuni della Pedemontana come Caneva e Budoia per la valorizzazione del Cammino di San Cristoforo».

L'annuncio è dell'assessore alla Mobilità, Martina Cremon, che ha seguito di persona il progetto: «In collaborazione con il settore informatico comunale - precisa -, siamo intervenuti con l'obiettivo di valorizzare questo servizio a vantaggio dei pendolari e, in particolare, dei turisti che frequentano il nostro territorio. Viene ora offerto un servizio in grado di garantire continuità, vale a dire una connessione internet sicura, resistente verso atti di manomissione e hackeraggio, indi il funzionamento del totem stesso».

Lo schermo, ora finalmente funzionante, permette ai visitatori di osservare tutte le informazioni necessarie per compiere il cammino: distanze, il racconto delle tappe e dei luoghi di interesse, la presenza di ristori, affittacamere e agriturismi: «Su questo tema, guidati dalla Magnifica Comunità di Montagna, ci stiamo impegnando affinché Aviano si distingua come Comune accogliente e funzionale per chi sceglie un turismo lento e a contatto con il territorio, speriamo dunque di accogliervi numerosi utenti», conclude la componente della giunta guidata da Paolo Tassan Zanin.

Non poteva esserci momento migliore per rilanciare la stazione dei treni anche con questo prezioso supporto: la stagione estiva è sempre foriera di numerose presenze di turisti - molti con la bici al seguito, sfruttando le opzioni garantite dai convogli Minuetto - ma soprattutto oggi torna, dopo quattro anni dall'ultima volta, un treno storico. Questi convogli avevano rappresentato, nei primi due anni di riapertura della tratta (dopo sei di sospensione per la frana che fece deragliare una locomotiva a Meduno), un vero e proprio valore aggiunto, essendo sempre sold out in abbinamento a grandi eventi promozionali dei territori. Il Covid aveva sospeso il loro allestimento.

La proposta odierna va da Treviso Centrale a Montereale Valcellina e Barcis alla scoperta delle Dolomiti Friulane. I passeggeri potranno visitare il Museo dell'ex Centrale Idroelettrica "Antonio Pitter" a Malnisio. Nel pomeriggio, giunti a Barcis, le guide naturalistiche dell'Associazione "Guide del Parco Dolomiti Friulane" accompagneranno i visitatori in una caratteristica passeggiata naturalistica lungo la Vecchia Strada della Valcellina.