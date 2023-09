È morto Renato Calligaro, pittore e vignettista. Ha pubblicato in Italia e all’estero. Aveva 95 anni

BUJA - Se ne va uno dei maestri della pittura e dell'illustrazione italiana.

La vita

Il mondo della cultura in lutto per la scomparsa di Renato Calligaro, vignettista, grafico e pittore, morto all'età di 95 anni a Buja, sua città natale. Vita e carriera dell’artista sono un giro intorno al mondo, in particolar modo quello latino.



Nato il 28 gennaio 1928, l'anno dopo si trasferisce con la famiglia a Buenos Aires. Frequenti le andate e ritorno dal Friuli, fino al trasloco in Brasile, a San Paolo, dove si stabilisce anche lavorativamente come grafico e illustratore. Dopo lunghi soggiorni a Roma e a Buenos Aires, torna in Brasile, ormai sua seconda patria, ma il colpo di stato dei militari nel 1964 lo obbliga a lasciare il paese, e da allora ha vissuto e lavorato nella natia Buja.

Le opere



Nel 2003 fonda la rivista Tempofermo, edita da Campanotto Editore. Ha pubblicato il libro Le pagine del tempo, Mimesis Edizioni, nel 2013. Tra le opere, oltre i "quadri sequenza" della misura solitamente di 242 x 60, vanno ricordati i "poemi per immagini" nel fumetto: Montagne (1978), La favola di Orfeo (1978), Casanova/Henriette (1978/79), Oltreporto (1980), Deserto (1980), Lirica 4 (1980), Zeppelin (1984), Poema Barocco (1988), oltre al video in DVD Le streghe di Germania (ED. Kappavu, 1992). Dal 1967 ha disegnato vignette e fumetti di satira politica per le riviste ed i quotidiani italiani Confronto, ABC, Linus e alterlinus, Arcibraccio, Vie nuove, Manifesto, Lotta Continua, Reporter, Panorama, L'Espresso, Satiricon (La Repubblica), Tango, Cuore (L'Unità), e per il giornale francese Le Monde.