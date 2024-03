Luciano Benetton visita in anteprima Si.amo Rivoluzione, il festival culturale continuo di Fabrica

VILLORBA (TREVISO) - Visita in anteprima a Si.amo Rivoluzione per Luciano Benetton. Questa mattina, 23 marzo, Benetton ha visitato in anteprima il festival culturale aperto al pubblico che si tiene a Fabrica sabato 23 e domenica 24 marzo.

L'imprenditore è stato accompagnato da Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione G. Feltrinelli di Milano.

Che cos'è Si.amo Rivoluzione

Si.amo Rivoluzione è un insieme di suggestioni che nasce dalla passione per la storia e per la cultura, ma si contamina di tutte le forme espressive: dalla musica elettronica con Klaus e Bea1991 alla musica classica con esibizioni live di giovani musicisti su musiche di Johann Sebastian Bach, Giuseppe Colombi e Bruno Maderna. Dalle pagine di Antonio Gramsci, Elsa Morante, Bertolt Brecht, interpretate negli spazi di Fabrica dagli attori del Piccolo Teatro di Milano, per finire con una speciale raccolta di film e documentari ispirati al tema delle Rivoluzioni affidata al critico cinematografico Federico Rossin.

Il festival a Fabrica

Fondazione G. Feltrinelli incontra quindi Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton Group, e trasforma la sede progettata da Tadao Ando in un festival continuo per gli appassionati di cultura. Nell’ambito del festival sarà possibile visitare anche una selezione di opere di Imago Mundi Collection provenienti da Stati Uniti, Mosca, Germania, Bolivia e Palestina, luoghi scelti coerentemente con le tematiche affrontate in Si.amo Rivoluzione. Imago Mundi Collection è nata nel 2006 da un’idea di Luciano Benetton.