C'è qualcosa impigliato nella grata del canale: è il corpo di un uomo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Ildi un uomo è stato trovatonellain via Marco Volpe, all'altezza del civico 20, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 aprile. A notare la salma in acqua sono stati alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine.Sul posto sono giunti dopo poco gli agenti delle Volanti della polizia di Stato. Si tratta di uomo senza fissa dimora che viveva a Udine e che, per cause in corso di accertamento, èin acqua, forse per un malore o forse per aver perso l'equilibrio. Non è ancora chiaro a quando risalga il decesso. L'esame che sarà eseguito dal medico legale potrà aiutare a far luce sulle circostanze di questa, avvenuta presumibilmente per