MONTENARS - Una bambina tedesca di 8 anni residente a Colonia si è infortunata cadendo lungo il sentiero delle cascate in comune di Montenars, sotto il castello di Rovistagno, nei pressi del torrente Orvenco. Era in compagnia dei genitori. Sul posto sono le squadre di terra della stazione di Udine del Soccorso Alpino e Speleologico con cinque tecnici e i Vigili del Fuoco. La piccola è stata elitrasportata in ospedale a Udine.