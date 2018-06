In gita col Cai a quota 1200 metri: bimba di 8 anni cade e si ferisce

di Paola Treppo

FORNI DI SOPRA (Udine) -, in località Cadin di Lavinal dove, durante una, una bambina di 8 anni èper circa sette, otto metri. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 11 di oggi, giovedì 28 giugno, e la centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto l'elicottero del Friuli Venezia Giulia decollato dalla elibase Hems di Campoformido.L'equipe medica ha raggiunto questa zona della Carnia dove, nel frattempo, era giunta anche una ambulanza, e ha soccorso la bambina. La piccola è stataSanta Maria della Misericordia di Udine. Ha riportatoma non è in pericolo di vita. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.La bambina, friulana, si è fatta male durante unaal Passo del Lavinal, nelle, nel comune di Forni di Sopra, in Carnia. Partecipava a una gita dellaassieme ad altri coetanei e agli accompagnatori adulti; è scivolata su una delle briglie del torrente Rio del Lavinal vicino al sentiero Cai numero 367 a circa 1200 metri di altitudine, facendo un volo di circa sette, otto metri e atterrando sul greto, vicino a una pozza.La bimba è stata raggiunta da cinque tecnici del Cnsas di Forni di Sopra che sono arrivati sul posto prima dell'elisoccorso, grazie a una strada di servizio che conduce fino. L'elicottero del soccorso sanitario Fvg, poi, poco dopo, sbarcato il personale un infermiere e medico, ha stabilizzato la piccola. La bambina non pare abbia riportato fratture, ma contusione ed escoriazioni. Caricata in barella, è stata verricellata a bordo del velivolo e condotta all'ospedale di Udine.