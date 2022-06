Amministrative, affluenza in calo: in Friuli si ferma poco sopra il 48%. Sei comuni raggiungono il quorum, ecco i sindaci

TRIESTE - L'affluenza alle urne registrata alle 12 in Friuli Venezia Giulia per il rinnovo di 33 amministrazioni comunali è pari al 17%: hanno votato 38.114 elettori su totale di 220.292 aventi diritto. Lo rende noto il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Alle 19 il dato è salito al 37,3 per cento e quattro comuni (Montenars, Preone, Savogna, Cimolais, Arta Terme, Sutrio) hanno già centrato il quorum. Non arriverà il commissario. A Montenars eletto Claudio Sandruvi, a Cimolais Davide Protti, a Savogna Tatiana Bragalini, a Preone Andrea Martinis, ad Arta Terme Andrea Faccin, a Sutrio Manlio Mattia.

Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 48%.

A Gorizia, unico comune capoluogo, ha votato il 18% (5.531 elettori su 30.087 aventi diritto). Nella precedente tornata elettorale l'affluenza alla stessa ora era stata del 20,85%. In mattinata si sono recati al seggio, tra gli altri, anche il sindaco uscente Rodolfo Ziberna, sostenuto dal centro destra, e Laura Fasiolo, supportata da Pd, M5S e liste civiche. Sette in tutto i candidati alla carica di sindaco del capoluogo isontino: oltre Ziberna e Fasiolo, anche Franco Zotti, Pierpaolo Martina, Serenella Ferrari, Antonio Devetag, Mario De Marco. Alle 19 l'affluenza a Gorizia è stata del 37,5 per cento. Alle 23 si è chiuso al 51%.