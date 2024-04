VALDOBBIADENE (TREVISO) – Centrodestra unito a Valdobbiadene: sceglie la candidata sindaco Martina Bertelle, tesserata FdI, ma che si presenterà a giugno alla guida di una civica. Viene dunque meno l’appoggio dato, 5 e 10 anni fa, dalle segreterie di Lega, FdI e FI a Nuova Civica Valdobbiadene e al sindaco Luciano Fregonese che, dopo lo strappo di maggioranza da parte dell’assessora e vicepresidente della Provincia, ha confermato la sua candidatura per un terzo mandato. Ieri, intervenendo a Casier, i segretari provinciali dei partiti di centrodestra hanno annunciato il sostegno a Bertelle.

«Noi gli accordi li facciamo coi partiti politici, non con le persone – ha detto Dimitri Coin della Lega – Non avendo un candidato nostro, continueremo a sostenere un candidato unitario di centrodestra, quindi il candidato che sceglierà FdI». E FdI, come ha confermato il segretario provinciale Claudio Borgia, ha scelto come candidato Bertelle. «Non solo è un’ottima amministratrice locale, ma è anche vicepresidente della Provincia ed è iscritta da tempo a FdI. È una persona capace e di qualità, pertanto noi come FdI abbiamo scelto di sostenerla insieme alla Lega e a Forza Italia e anche ad una forza civica. Ci auguravamo che il sindaco Fregonese potesse sostenerci in questa avventura e rimanere uniti. Così non è stato». Alberto Piz, consigliere provinciale di Forza Italia, concorda sul centrodestra unito: «In questo momento le segreterie provinciali puntano su Bertelle con l’appoggio di tutti e tre i partiti. La quadra è stata trovata per permettere una campagna elettorale tranquilla ad una persona che è conosciuta e che ha lavorato tanti anni sul territorio».

Possibile strappo

L’annuncio dato ieri da Coin ha colto di sorpresa il segretario della sezione della Lega di Valdobbiadene-Vidor-Segusino, Pierantonio Geronazzo, vice di Fregonese. Solo poche ore prima, Geronazzo si era espresso così: «La sezione, riunita, ha deciso di correre per Fregonese e con lui gradirei ricandidarmi. Noi appoggiamo Fregonese». Geronazzo ieri si è detto sorpreso della decisione del provinciale e al momento ha preferito un «no comment».

L’opposizione

Ora potrebbe anche profilarsi uno strappo interno nella Lega di Valdobbiadene per schierarsi con Fregonese. Su Fregonese potrebbero convergere nelle prossime ore le civiche di opposizione Valdo d’Italia e d’Europa e Civica Endiminione. «Con Fregonese si può dialogare, ma potremmo avere anche il nostro candidato sindaco» afferma la consigliera Anna Spinnato di Valdo d’Italia. «In questi 10 anni con le opposizioni c’è stato un ottimo rapporto di lealtà e di confronto per contribuire al bene di Valdobbiadene. E con lo stesso spirito di lealtà ho proposto loro un confronto per il bene dei cittadini - afferma Fregonese -. Quanto alle segreterie dei partiti, mi spieghino perché non sostengono più questa amministrazione visto che il terzo mandato l’hanno voluto loro e hanno sempre detto che le amministrazioni competenti dovevano andare avanti».