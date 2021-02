Il guado diventa impraticabile, 20 clienti bloccati nell'agriturismo

MONTENARS - Il guado non è più praticabile, 20 clienti dell'agriturismo rimangono bloccati. È successo oggi verso le 14.50 di oggi, 7 febbraio. La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gemona è intervenuta in soccorso delle 20 persone rimaste bloccate presso un agriturismo in Borgo Isola a Montenar.

L'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario a causa dell'innalzamento dell'acqua che ha reso impraticabile il guado presente sulla strada che porta all'agriturismo. I Vigili del fuoco, intervenuti anche con personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), dopo aver constatato l'impossibilità di far impegnare in sicurezza il guado alle vetture dei clienti dell'attività agrituristica ha scortato persone ed autovetture lungo una strada forestale riportandole incolumi e in completa sicurezza sulla strada principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA