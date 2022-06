VITO D'ASIO - Il comune di Vito d'Asio non avrà il suo sindaco, ma un commissario. Le elezioni del 12 giugno, infatti, non hanno attirato alle urne la maggioranza della popolazione del piccolo comune in provincia di Pordenone. In lizza c'era un solo candidato, Luciano Cedolin, che però non ha ottenuto il risultato sperato. Si tratta dell'unico caso del genere in Friuli Venezia Giulia.