Forti temporali e grandinate sul Friuli, allagamenti da Buja e Gemona fino a Tarcento

UDINE Il maltempo si è fatto sentire oggi pomeriggio, in Friuli, con forti e improvvisi temporali che hanno causato un brusco abbassamento delle temperature stagionali e provocato danni alle colture e allagamenti anche di strade per le piogge intense e grandinate che si sono abbattute sulla fascia pedemontana a Nord di Udine: a Magnano in Riviera sono caduti 56,8 millimetri di pioggia nell'ultima ora, a Tarcento 52,8 e 48,6 a Treppo Grande, ma colpite (con circa 35 millimetri di pioggia caduta) anche Gemona, Buja e altre località, con i corsi d'acqua che si sono ingrossati e stanno creando problemi anche a Reana del Rojale.



Ultimo aggiornamento: 17:20

