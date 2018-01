Perde il controllo dell'auto: 30enne cappotta e finisce dentro un canale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO AL TORRE e GORIZIA - Gravelungo la strada regionale 252 a(Udine), al confine con la provincia di Gorizia con una donna di 30 anni che ha perso il controllo dellacui era al volante, senza passeggeri a bordo.La vettura si è imbarcata e si èfinendo gomme all'aria dentro a un. Per fortuna la conducente è rimasta cosciente e non ha riportato ferite gravi. Sul posto è giunta immediatamente una ambulanza inviata dalla centrale operativa Sores di Palmanova che ha soccorsa la, C.T. le sue inziali, di Gorizia, trasportata all'di Palmanova.Sulla regionale, al chilometro 34 più 300, un punto tristemente noto per incidenti anche molto, sono arrivati poi i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo incidentato, recuperato nella notte da un carroattrezzi, e i carabinieri di Aiello del Friuli e Villa Vicentina per tutti gli accertamenti e la viabilità. Si tratta di una strada pericolosa, senza illuminazione. L'incidente è accaduto poco dopo le 21.30 di ieri, giovedì 25 gennaio.