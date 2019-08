Jovanotti esalta il pubblico di Lignano e piange l'amico Tomi Cavanna

di Marco Corazza

LIGNANO - "Mi piace da pazzi, mi fa impazzire con i suoi suoni". Lorenzo Cherubini dalla spiaggia di Lignano ha voluto presentare personalmente il dj di Portogruaro Albert Mazinotto. Per la seconda data del Jova Beach party di Jovanotti a Lignano, stanno arrivando in migliaia. "La musica in spiaggia è accesa fin dal primo pomeriggio - ha ribadito- dalle 18.30 suono nello Sbam Stage". "Albert mi fa impazzire - ha ribadito Jovanotti - il suo suono fa scatenare". Lorenzo ha voluto ricordare anche il veneziano, morto ieri sera a Milano e che proprio oggi avrebbe festeggiato 45 anni.«Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa? Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e al sorriso indimenticabile del nostro Tomi».Cavanna, originario di Venezia ma da anni trapiantato a Milano, era uno dei più noti producer nel campo della musica in Italia. Attualmente con la sua «Opossum Agency» seguiva proprio ildi Jovanotti