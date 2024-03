Fvg Pride annuncia la tappa in agosto a Lignano, ma il Comune non ne sa nulla: «Nessuna richiesta pervenuta»

LIGNANO SABBIADORO - Prossima destinazione: Lignano.

Almeno stando a quanto ha diffuso il Fvg Pride, che oggi ha annunciato la prossima manifestazione regionale il 31 agosto nella località balneare friulana. L'annuncio è arrivato oggi, venerdì 15 marzo, dall'associazione che dal 2017 organizza la marcia con la collaborazione delle associazioni che si battono per i diritti della comunità queer regionale. Già pronto anche lo slogan "Ancora i diritti". Tutto bene fino a qui, ma l'Amministrazione ospitante non ne saprebbe niente, come ha chiarito in una nota ufficiale partita dal Municipio. "Con riferimento all'annuncio della quinta edizione di Fvg Pride a Lignano Sabbiadoro per il prossimo mese di agosto, l'Amministrazione comunale fa sapere che, al momento, all'Ente non è pervenuta nessun tipo di richiesta nel merito".

L'anno scorso il corteo a Pordenone

L'anno scorso la carovana pride aveva fatto tappa a Pordenone al grido di Proudenone. Quest'anno il corteo è pronto a scendere in spiaggia. «Lignano - spiegano gli organizzatori - è stata scelta in ottica di capillarità per dare voce alle persone che vivono un territorio molto frequentato in parte dell'anno ma che è periferico rispetto agli ex capoluoghi che hanno già ospitato l'evento». Come già accaduto negli anni scorsi, prima dell'evento big, diverse manifestazioni e assemblee pubbliche costelleranno i territori della regione, da Udine a Trieste, Gorizia e Pordenone, che avranno come fine quello di costruire il manifesto di questa edizione. «C'è sempre più bisogno di Pride - le parole della presidente Alice Chiaruttini -. Negli scorsi anni eravamo presenti sui territori con cadenza biennale, ma quest'anno avvertiamo un'esigenza ancor più forte che non possiamo ignorare. L'odio e le discriminazioni nei confronti delle persone queer, in regione e in tutta Italia, richiedono una presenza ancor più costante e attenta. Le nostre identità, corpi e famiglie sono apertamente e quotidianamente sotto attacco soprattutto da parte delle istituzioni che avrebbero il compito di tutelarci».

Il significato dietro lo slogan

Chiaruttini spiega quindi il significato del motto scelto, un gioco di parole «che riprende il mare e il gesto di ancorare, ovvero rendere saldo e inamovibile, ciò che è stato conquistato con fatica finora, e ancòra in senso temporale, per ricordare che questa edizione si tiene a solo un anno dalla scorsa perché oltre a resistere c'è bisogno di avanzare nella conquista dei diritti».