Rifiuti e uova lanciati sul corteo del Pride Fvg

PORDENONE - Uova e immondizia sono state lanciate da qualche finestra, non individuata, di un condominio di Pordenone, al passaggio del corteo del Fvg Pride. Lo hanno segnalato gli stessi partecipanti alla parata dell'orgoglio Lgbtqia+, che hanno anche documentato il fatto scattando fotografie e girando brevi video. Non è chiaro se uova e rifiuti abbiano colpito i manifestanti, tuttavia non sono state registrate persone ferite. Alcune persone hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine, che hanno assicurato che saranno effettuati accertamenti per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 20:41

