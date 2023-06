Pride, la festa arcobaleno ai nastri di partenza. Ecco chi sarà la madrina

PORDENONE - Ancora pochi giorni alla giornata arcobaleno che suggellerà il Pride Friuli Venezia Giulia 2023. raccolta per la marcia è prevista alle 15:00 al Parco Galvani, con la partenza di 8 carri delle associazioni partecipanti: FVG Pride, Progetto Stella Polare, Iris Udine, Tune Fun, ANPI Gorizia, Alfi Lune, Arcigay Friuli e Agedo Udine. La sfilata inizierà alle 16:00 percorrendo Viale Dante, Viale Marconi, Viale XXX Aprile, Corso Garibaldi per giungere in Piazza XX Settembre per i discorsi e riprendere attraverso Viale Martelli. Alle 19 a parco Galvani sono previsti gli interventi di chiusura.

Ecco la madrina

Madrina della marcia sarà la storica attivista per i diritti delle prostitute e delle sex workers, Pia Covre. Il Fvg Pride, giunto alla quarta edizione - ricordano gli organizzatori - si tiene per la prima volta a Pordenone ed è stato anticipato da diversi appuntamenti di sensibilizzazione sui diritti Lgbtqia+.

Il programma della festa

Sabato il Pride Village aprirà alle 10 a Parco Galvani, con gazebo e la partecipazione delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. La festa continuerà anche in serata dopo il corteo con un after party con dj set a cura di Queer Macete e durerà fino alle 23:30. Festa finale poi, a partire dalla mezzanotte, a Roveredo in Piano, dove è previsto un secondo after party fino a notte fonda al Papi On Disco Club. Il dj set in questo caso sarà a cura delle Playgirls From Caracas e Protopapa. Previsto anche un servizio di bus navetta dal Parco Galvani al Papi On e ritorno al costo di 3 euro; il biglietto sarà acquistabile al Pride Village (gazebo informazioni) oppure in loco prima della partenza.