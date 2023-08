Infortunio sul lavoro, cade da una macchina operatrice e finisce all'ospedale

CAMPOFORMIDO (UDINE) - Un uomo di 60 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 21 agosto, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta, da circa un metro e mezzo di altezza, da una macchina operatrice, lungo via della Roggia, nel territorio comunale di Campoformido. Sul posto sono stati inviati l'equipaggio di un'ambulanza e attivati i carabinieri. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo per cui è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.