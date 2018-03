La mano finisce nelle frese: gravi lesioni alle dita per un operaio

di Paola Treppo

SAN GIOVANNI AL NATISONE (Udine) - Lafinisce nellealle dita per un operaio. L'è accaduto ieri, mercoledì 28 febbraio nella fabbrica di sedia e tavoliSrl, intorno alle 10. Vittima un uomo di 53 anni di, O.T. le sue iniziali.L'operaio stava lavorando a una macchina scorniciatrice quando, per cause in corso di accertamento, la mano destra è finita dentro di alcune frese in movimento che gli hale dita. Subito soccorso dai colleghi, è stato poi assistito dal personale medico di una ambulanza e portato all'Udine; subito dopo l'operaio è stato trasferito al nosocomio di Pordenone dove è stato sottoposto a un intervento per la riduzione delle ferite alla mano. Non è in pericolo di vita. Alla Piaval sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone e del Radiomobile della Compagnia di Palmanova, insieme al personale ispettivo dell'azienda sanitaria.