Vicenza. Scritte sulle colonne della Basilica, le telecamere incastrano i due autori. Possamai: «Pagheranno le spese per il ripristino»

VICENZA - Si stringe il cerchio attorno alle due persone che due notti fa a Vicenza hanno compiuto un atto vandalico contro una colonna della Basilica Palladiana, uno degli elementi architettonici che ha reso la città patrimonio dell'Unesco. Lo ha annunciato stamane, 24 luglio, il sindaco Giacomo Possamai.

Grazie alle telecamere si nota una coppia di ragazzi, sicuramente maggiorenni, che con una bomboletta spray rossa sfregia la colonna apponendo una sigla, apparentemente senza significato. Il loro viso si scorge nitidamente e gli investigatori sono certi di poterli identificare. In precedenza i due vengono ripresi da un'altra telecamera mentre con lo stesso spray mentre imbrattano un totem informativo in Piazza Matteotti, davanti a Palazzo Chiericati. «Si tratta di due idioti - ha commentato Possamai - a cui, oltre alla denuncia, saranno addebitate le spese del ripristino, per il quale dovrà intervenire anche la Soprintendenza».

«Le immagini – ha spiegato la vicecomandante della polizia locale Nives Pillan – mostrano due uomini giovani, ma non giovanissimi, provenire da piazza Matteotti e attraversare piazza dei Signori verso le 2 e 20 di notte.