Venezia. Si china per raccogliere qualcosa, la manina resta incastrata nei gradini del «People mover»: bimbo di 3 anni ferito, sarà operato

VENEZIA - Un bambino veneziano di 3 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano, intorno alle 17 di oggi, 16 gennaio, mentre stava scendendo dal «People Mover», il treno a cremagliera sopraelevato che congiunge Piazzale Roma all'isola del Tronchetto, alle porte del centro storico lagunare. Il bimbo si trovava con la baby sitter e, a quanto si apprende, si sarebbe chinato per raccogliere qualcosa. La manina è rimasta incastrata tra i gradini e prima che il personale di Avm riuscisse a bloccare la scala mobile, il piccolo ha percorso 4 gradini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del Suem 118, che hanno prelevato il piccolo per portarlo in elicottero all'ospedale di Padova, dove sarà operato.

La scala mobile è stata revisionata per l'ultima volta a fine dicembre.