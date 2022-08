Scontro tra trattore e auto, donna 35enne ricoverata in gravi condizioni a Trieste

UDINE - Una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra un'auto e un trattore avvenuto attorno alle 11 ad Amaro (Udine), in Carnia. Sul posto hanno operato un'ambulanza e l'elicottero sanitario Fvg: dopo aver stabilizzato la paziente sul posto, l'équipe medica l'ha intubata e trasferita d'urgenza, per il gravissimo trauma cranico riportato nell'urto, all'ospedale triestino di Cattinara.

La prognosi è riservata. Indagini dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per favorire i soccorsi, spostare i veicoli coinvolti e bonificare la carreggiata. Pesanti disagi alla viabilità locale.