PORDENONE - Incidente stradale, questa mattina, sabato 9 aprile, lungo la ss13 Pontebbana a Casarsa della Delizia. Per cause al vaglio della Polstrada di Spilimbergo, un'auto ha tamponato un trattore. L'impatto violento ha causato il rovesciamento del rimorchio. Non ci sono stati feriti. La circolazione stradale non ha subito rallentamenti, grazie ad una ruspa da cantiere che si è prodigata a raddrizzare immediatamente il rimorchio.