Sbanda col trattore carico di letame e si schianta contro un' Audi: ferito l'automobilista

PORTOGRUARO - Sbanda con il trattore e rovescia il letame su un auto: un ferito e statale 14 chiusa per ore a Portogruaro. Alle 14:20 di oggi sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale Enrico Mattei incrocio Via Ettore Majorana a Portogruaro per un incidente tra un trattore agricolo finito rovesciato e un’auto: un ferito. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un Audi TT il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. I sanitari del SUEM hanno preso in cura l’automobilista, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in ospedale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Polizia locale, l'Anas per deviare il traffico e accertare le cause dello schianto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora ma la strada statale 14 è rimasta chiusa per gran parte del pomeriggio.