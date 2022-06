Auto contro trattore poi il volo nel fossato: due feriti, uno gravissimo

Campo San Martino (Padova) - Alle16:30, di oggi, sabato 18, intervento dei soccorsi in via Cesare Battisti a Campo San Martino per lo scontro tra un’auto e un trattore: due feriti, uno gravissimo .

I pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari. Il conducente del trattore è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM ed elitrasportato in ospedale. Assistito dai sanitari anche il conducente dell’auto ferito in maniera più lieve. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

In terapia intensiva a Padova l'uomo che era alla guida del trattore