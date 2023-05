Incidente stradale, scontro tra auto: due feriti, uno incastrato nell'auto ribaltata

VILLA SANTINA - Nel pomeriggio di oggi, lundedì 15 maggio, sobo state soccorse due persone, rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto lungo via Guglielmo Marconi nel territorio comunale di Villa Santina, all'incrocio con via della Vittoria. Due le auto coinvolte, una macchina si è ribaltata su un lato, bordo strada.

Una persona è rimasta incastrata all'interno. Dopo la chiamata d'aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo e l'elisoccorso. Cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Una donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile cosciente. L'altra persone ferita è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza in condizioni non gravi.