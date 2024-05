UDINE - PORDENONE - Pochi, maledetti e subito. L’antico motto di chi guarda alla sostanza più che al romanticismo degli affari sembra essere scritto proprio per raccontare quello che si trova tra le pagine di un portale che pubblicizza attività commerciali e immobili a una clientela selezionatissima: quella cinese. Il sito, reperibile con qualsiasi motore di ricerca, ha un servizio di traduzione dall’italiano al cinese. Aprendo così le porte del nostro territorio a chi è pronto ad investire portando nel Paese nuovi modelli di business.

LA LISTA

C’è una tabaccheria a Tavagnacco per la quale bastano 130mila euro (o, se si preferisce pagare nella valuta della Terra del dragone, un milione e 15mila yuan), e poi c’è il centro estetico di Corno di Rosazzo per il quale bastano 25mila euro o 195mila yuan. Decine e decine di annunci che vanno dai ristoranti alle lavanderie, passando per una miriade di sale giochi. Tutto in vendita, con la doppia valuta. E i prezzi non volano alto. Anzi, il fatto che le richieste siano così contenute rende bene l’idea di quanto il settore sia in sofferenza e l’ambizione di vendere a chi arriva con i contanti in mano super di gran lunga il sogno di veder risplendere l’attività costruita con tanti sacrifici.

LA SPINA DORSALE

A far suonare il campanello d’allarme non è però la scelta di un imprenditore di mettere in vendita la propria attività, scegliendo come mercato di sbocco la Cina. Ma la sirena suona quando si scorrono le pagine e si scopre che in vendita c’è la vera e propria spina dorsale del commercio locale. Quella fatta di piccoli negozi (c’è per esempio una vetrina di via Mazzini a Pordenone a 1200 euro al mese) o una lavanderia a Fiume Veneto per la quale servono 25mila euro. Oltre alle piccole botteghe l’industria: per esempio il salumificio di Erto e Casso è proposto in vendita sullo stesso sito internet. In questo caso la trattativa è riservata, con la stessa formula viene proposto agli acquirenti cinesi anche il sexy shop di Porcia e un’attività commerciale, supermercato, a Pordenone. Per 10mila euro (ma viene da chiedersi se non ci sia un errore nell’annuncio) si può comprare “un’attività avviata da oltre 40 anni, a pochi passi dal centro storico di Pordenone, zona ex fiera. Locale luminoso con due lati completamente vetrati, in zona di passaggio con possibilità di parcheggio, vetrine visibili dalla strada. L'attività viene ceduta compresa di tutte le attrezzature per lo svolgimento della professione, l'arredo è composto da: 1 bancone reception, 4 postazioni di lavoro con sedute, 3 caschi, 2 lavatesta, 1 divano per l'attesa. Il locale è munito di bagno, magazzino, giardino, licenze, contatto di locazione. Eventuale affiancamento per la fidelizzazione della clientela”.

LE LOCALITÀ BLASONATE

Neanche Lignano è immune dal sogno di uno sbarco cinese con i contanti in mano. Ci sono in vendita diverse vetrine: dal negozio alla tolettatura per gli animali, in questo caso è proposta la doppia formula, affitto o vendita. A Tarvisio, in vendita (ai cinesi, è bene ricordarlo) c’è anche un albergo tre stelle. Il costo? 10milioni di yuan, l’equivalente di un milione e 300mila euro. L’inserzione ne esalta le caratteristiche: “Albergo su 4 piani più interrato . A 5 km dal confine con l'Austria e 8 km da confine con Slovenia. 15 camere e 32 posti letto. Ristorante , bar e pizzeria. Fronte piste da sci. In centro al paese. Sulla via principale. 1300 mq coperti più 1000 di giardino. Parcheggio fronte e retro. Rendita sicura ed avviamento super consolidato” A chi fosse interessato verrebbe ceduto il cento per cento delle quote della SRL che è proprietaria dell'immobile. Non è tutto: la struttura può anche essere convertita in residenziale. Un’operazione immobiliare da 10 milioni di yuan.