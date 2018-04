Guard rail abbattuto e il tir finisce ribaltato a bordo strada: padovano ferito

di Paola Treppo

OSOPPO/MAJANO (Udine) -a Rivoli diquesta mattina, lunedì 23 aprile, sulla sr463 all'altezza del chilometro 7, in direzione sud, al confine con il comune diErano da poco passate le 6 quando il conducente di un tirche aveva trasportato ferrame ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada,su un fianco, in un campo, dopo aver abbattuto diversi metri di guardrail.Ilè stato soccorso sul posto dal personale medico di una ambulanza; per fortuna non ha riportato ferite gravi. A dare l'allarme è stato un altro artista di passaggio che si è fermato per aiutare il collega. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona del Friuli e i carabinieri per rilievi e accertamenti.Pare che il conducente del mezzo, di una ditta di) pesante sia stato costretto a sterzare per evitare un altro camion ma la dinamica dell'incidente è ancora tutta la chiarire.