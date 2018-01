Investita sulla regionale fa un volo di tre metri, donna in fin di vita

di Paola Treppo

FAGAGNA (Udine) - È in fin di vita una donnadiquesta mattina, venerdì 5 gennaio, intorno alle 9 e mezza, sulla strada regionale 464 all'altezza dell'incrocio che sorge al chilometro 37 più 300, vicino alla rotonda. La donna, una pensionata di 79 anni, è stata investita da una macchina. L'impatto è stato violentissimo e l'anziana, della zona, è finita prima sulanteriore della vettura e poi è statarovinando sull'asfalto.Il conducente del veicolo si fermato subito per prestare i primissimi aiuti e ha chiamato il numero unico di emergenza Nue 112. Sul posto è giunta dopo pochi minuti una ambulanza ed è atterrato l'elicottero del 118 decollato dall'eli superficie di Campoformido. Le condizioni della pensionata sono parse subito: l'equipe medica dell'eliambulanza è riuscita a stabilizzare la donna dopo 50 minuti di manovre rianimatorie. La pensionata è stata intubata sul posto e quindi c'è stato il trasferimento immediato, in, all'ospedale di Udine. La 79enne è, la sua vita è appesa a un filo. Le cause dell'investimento sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità.