Perdita di gasolio per chilometri: sbanda e cappotta, grave 46enne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE e MOIMACCO (Udine) - Gravelungo ladel Friuli dove la conducente di una auto Fiat Panda hche, dopo una curva, ha urtato dapprima contro un muretto a secco e quindi èche separa la carreggiata dai campi.A concausare l'incidente potrebbe essere stata la presenza disull'asfalto. Un mezzo pesante non ancora identificato, infatti, ha perso carburante dal comune difino a Ponte San Quirino, all'ingresso delle Valli del Natisone. Per la perdita, la polizia locale dell'Uti di Cividale era stata già allertata nelle prime ore di oggi ed è stato necessario l'intervento del personale dell'Anas che poi ha bonificato la carreggiata.La donna alla guida del veicoloè riuscita a uscire da sola dall'abitacolo per poi sentirsi male. Nell'impatto, infatti, ha riportato un trauma alla testa e una, sempre al capo. Per lei si è temuto il peggio e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.Il personale sanitario ha stabilizzato la donna, 46 anni, residente a Cividale, e dopo una prima valutazione delle sue condizioni, ha disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga.La donna èma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi in transito, è accaduto poco dopo le 8.30 di oggi, venerdì 13 aprile, in località, in direzione San Pietro al Natisone. Sulla strada statale 54 sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli per la messa in sicurezza della Panda incidentata, la polizia di Stato del locale Commissariato per la viabilità e la polizia locale dell'Uti per i rilievi e per tutti gli accertamenti.