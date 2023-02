Scontro fra auto a Vermegliano: tre persone coinvolte, una portata in ospedale con trauma cranico

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Una persona è stata soccorsa nella notte per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Vermegliano, nel territorio comunale di Ronchi dei Legionari. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due vetture e tre persone sono rimaste coinvolte. La persona rimasta ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara per un trauma cranico. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, in piena sinergia con il personale sanitario.