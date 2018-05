di Paola Treppo

UDINE e BUTTRIO -in viale Palmanova aieri sera poco prima delle 23, all'altezza dell'incrocio semaforico del Partidor. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Uti, il conducente di unhaun uomo che stava pedalando in sella a una bici,, 47 anni, unresidente a Udine.Dopo l'allarme sul posto è stata inviata subito una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Per il, però, non c'era più nulla da fare: gravissimi, fatali, le lesioni che ha riportato nell'impatto. Nello scontro l'uomo è finito in un fosso che costeggia la carreggiata, vicino a un piccolo ponte.La polizia municipale ha informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. L'operaio Pasquale Starace è stato investito mentre era in sella alla sua bici e pedalava con un amico che lo seguiva a breve distanza. Il conducente del furgone, di, è stato fermato dopo poco in via del Vascello, a Udine. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.