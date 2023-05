A sette giorni esatti dall’arrivo del giro d’Italia in Friuli, la strada che da Valbruna di Malborghetto porta sul monte Lussari è pronta e percorribile in piena sicurezza, sgombra dalla neve e a prova di pioggia. Ieri il taglio del nastro ufficiale, con dedica speciale ad Enzo Cainero che ha ispirato questa cronoscalata e che il prossimo 27 maggio sicuramente si godrà dall’alto lo spettacolo rosa.



LA DEDICA

«Tutto è pronto per il passaggio della tappa del Giro. Dedico questo taglio del nastro a Enzo Cainero che ha creduto nella cronoscalata. Sono certo che riusciremo ad essere alla sua altezza». A parlare l’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi che ieri mattina è intervenuto alla partenza dell’ascesa in Val Saisera, insieme all’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ad Andrea Cainero e Paolo Urbani con gli altri membri del Comitato di tappa, ai sindaci dei Comuni di Tarvisio e Malborghetto Valbruna, rispettivamente Renzo Zanette e Boris Preschern, e ai ciclisti, una cinquantina, che hanno preso parte alla salita ecologica con le e-bike, evento organizzato a corollario, grazie alla collaborazione dell’Asd Pedale Tarvisiano e ai partner Fun Active e Cussigh Bike.



PROTAGONISTI

Tra i protagonisti sui pedali anche Gabriella Paruzzi, Silvio Fauner, Daniele Pontoni. «Una iniziativa pensata per promuovere un’opera attesa che ben si presta alle esigenze degli amanti de ciclismo, ma soprattutto destinata a portare notevole beneficio turistico dalla rinnovata strada di collegamento dal Ponte sul Saisera, in Comune di Malborghetto-Valbruna, alla cima del Monte Lussari» - ha spiegato Andrea Cainero alla partenza della cicloturistica, scattata da Piazza Unità d’Italia a Tarvisio con arrivo al termine dei 18 km poco prima di pranzo, con successiva celebrazione della messa del ciclista” da don Alan che ha benedetto anche la strada.



I FONDI

«Grazie ai fondi stanziati per sistemare questa strada, che presentava criticità importanti per effetto della tempesta Vaia e per precedenti eventi meteo avversi, tutto è pronto per il passaggio - ha sottolineato l’assessore Riccardi -. Sono stati interventi importanti, di messa in sicurezza e prevenzione dal rischio idrogeologico, che peraltro hanno consentito anche di programmare la tappa, con la cronoscalata, grazie alla sua percorribilità in piena sicurezza. Gli interventi più consistenti sono stati quelli di protezione civile, sui versanti, e a protezione delle aree nei punti critici, ad esempio all’altezza dei tornanti. Abbiamo operato con un equilibrio e con attenzione, con rispetto nei confronti di tutti. Si tratta di opere - ha aggiunto poi Riccardi - del cui valore ci rendiamo conto in particolare in questo momento, con davanti agli occhi quello che sta accadendo purtroppo in Emilia - Romagna. Abbiamo ben chiaro quanto fondamentale sia agire tramite piani straordinari di manutenzione: programmazioni che vanno messe al centro, sempre di più, dell’azione delle amministrazioni pubbliche».



L’EVENTO

«Il Giro è un evento unico: ci consentirà di far vedere al mondo lo straordinario patrimonio del Friuli Venezia Giulia. Grazie a Enzo Cainero sarà un evento che rimarrà nella storia, come lui voleva - ha sottolineato l’assessore Zilli, che ha raggiunto pure lei il borgo Lussari con l’e-bike -. È una salita veramente entusiasmante, spettacolare in particolare per l’arrivo, molto impegnativa per gli atleti del Giro». «Un’occasione straordinaria di rilancio turistico e sportivo internazionale, per il Lussari e per tutto il Tarvisiano. Un veicolo di promozione eccezionale, per la bellezza delle nostre montagne, anche dal punto di vista culturale e religioso, per la presenza del Santuario» - ha concluso Zilli.



ORGANIZZAZIONE

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi in vista dell’appuntamento di sabato prossimo, martedì il Comitato tappa illustrerà in conferenza stampa tutte le ultimissime direttive dalla sede della prefettura di Udine. «Noi siamo pronti, aspettiamo con grande calore la carovana rosa - ha spiegato Paolo Urbani - e l’auspicio che il meteo ci aiuti per celebrare al meglio il grande sogno di Enzo Cainero».