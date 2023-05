Gli alpini se ne sono andati, ma il Friuli resta in “vetrina”. Gia, perchè la programmazione dei grandi eventi, casuali o cercati, è stata fatta in modo che per gran parte dell’anno il Friuli Venezia Giulia possa continuare a mostrare le sue “meraviglie”. E così dopo la partenza delle penne nere che per quattro giorni hanno lanciato Udine nel panorama nazionale, adesso tocca al Giro d’Italia.



L’ASSESSORE

«L’adunata degli Alpini si è appena conclusa ed è ancora troppo presto per fare un bilancio, ma le sensazioni sono sicuramente positive». Questo il commento dell’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini . «La pioggia non ha fermato le penne nere, che hanno sfilato in 85 mila per le vie di Udine, e grazie al bel tempo di sabato pomeriggio la città si è riempita di turisti e curiosi, garantendo un importante ritorno economico agli esercenti locali. Dal punto di vista organizzativo si è trattato indubbiamente di una sfida vinta e anche dal punto di vista della visibilità. Per un giorno Udine è diventata la capitale d’Italia, al centro del dibattito nazionale. Anche lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia”, allestito da PromoTurismoFvg in piazza XX settembre, è stato molto apprezzato e frequentato».



LA TAPPA ROSA

Ora tocca alla tappa in Rosa. Sabato 27 maggio, infatti, arriva a Tarvisio il Giro d’Italia, con la cronoscalata del monte Lussari che di fatto, quasi certamente, deciderà la classifica della corsa rosa. Ad attendere i ciclisti in vetta ci saranno 3 mila persone, che potranno salire utilizzando la telecabina del Lussari. I numeri sono contingentati per ragioni di sicurezza. I biglietti saranno in vendita esclusivamente sullo shop online di PromoTurismoFvg - https://fvg.axess.shop/- a partire dalle 9 e 30 di oggi e fino a esaurimento posti. La salita sarà consentita agli orari prestabiliti - visualizzabili al momento dell’acquisto - e la discesa sarà possibile tutto il giorno. Chi comprerà il ticket online – al costo di 22 euro - riceverà in omaggio, in consegna ai tornelli, un cappellino e una mantella marchiati “Io sono Friuli Venezia Giulia” e Giro d’Italia, e insieme al biglietto sarà possibile abbinare l’acquisto del parcheggio dedicato a un costo aggiuntivo di 3 euro.



L’ATTRAZIONE

I numeri delle persone che guarderanno la tappa decisiva del Giro saranno impressionanti. E guardando la tappa, guarderanno la “fotografia” del Friuli Venezia Giulia. «Sommando la copertura televisiva, social e radiofonica – ha sottolineato ancora Bini – PromoTurismoFvg stima che saranno 5 milioni le persone collegate in diretta a seguire la tappa, provenienti da oltre 200 Paesi del mondo. Basta questo dato per comprendere l’incredibile ritorno d’immagine che la corsa Rosa avrà per la regione e Tarvisio, una località che già vanta una vocazione internazionale». In ogni caso la carovana rosa non sarà un evento isolato, in avvicinamento alla tappa è stata organizzata una serie di iniziative collaterali: ci saranno la pedalata Together for Lussari, prevista il 20 maggio e infine, per la serata di giovedì 25 maggio è prevista la notte rosa a Tarvisio.



L’ESTATE DEI RECORD

E non finisce qui. «Quella che sta per aprirsi sarà l’estate record dei concerti, con un fittissimo calendario di eventi» chiosa l’assessore. Il 7 giugno allo stadio Teghil di Lignano sarà Tiziano Ferro a dare inizio alla stagione. Stessa location per Ultimo, che canterà il 1 luglio e per il quale si prevede il soldout in prevendita. Dopo 9 anni di assenza torna un concerto anche allo stadio Rocco di Trieste, dove il 16 luglio si esibiranno i Maneskin. Grande risalto verrà dato anche a Villa Manin, che il 30 giugno ospiterà il cantante italiano più ascoltato del 2022, Lazza. A Pordenone, invece, arriverà un altro astro nascente della musica italiana, Tananai, che si esibirà il 21 luglio al parco San Valentino. Non mancheranno i grandi festival, dal No Borders che vedrà protagonista Mika fino al festival di Majano. Tra i nomi internazionali di maggior richiamo ci saranno anche Deep Purple, Ben Harper, Robert Plant e Franz Ferdinand.«Ci sono tutti gli ingredienti – conclude Bini – per una stagione estiva di grandi soddisfazioni».