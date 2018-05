Forzano la porta e rubano fucili da caccia, carabina, munizioni e soldi

di Paola Treppo

MANZANO (Udine) - Colpo nella giornata di festa del Primo Maggio in una abitazione didove una banda di malviventi ha approfittato dell'assenza dei proprietari per far man bassa di preziosi, soldi e. Isono penetrati nell'alloggio dopo aver spaccato una porta sul retro e, eludendo il sistema di allarme, sono riusciti adueda caccia con il loro munizionamento e unaad aria compressa che erano stati chiusi a chiave dentro a un armadio blindato.All'interno di questo armadio di metallo, che è stato forzato, il proprietario delle armi, che le aveva tutte regolarmente denunciate, aveva nascosto anche una somma in denaro, pari a 7mila euro. Pure i soldi, quindi, sono spariti e i ladri sono riusciti a rubare infine due monili in oro che hanno trovato nelle stanze dell'abitazione.Arraffato il bottino, la banda è fuggita e la famiglia ha fatto la brutta scoperta al rientro a casa. A quel punto non è rimasto altro da fare se non chiamare i carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno avviato subito una indagine per identificare i responsabili del colpo. Il furto è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì primo maggio. Vittima un