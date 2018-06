Mai lasciare la borsa sul carrello: turista derubata al supermarket

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) - Una ragazza di 19 anni è stataa piede libero dai carabinieri di Martignacco perché pizzicata con lache avevapoco prima a una turista tedesca in ferie in Friuli.La cliente aveva lasciato per un attimo la borsa appoggiata sul, all'Ipermercato del centro commerciale Città Fiera, polo dello shopping alle porte di Udine. Dentro c'erano circa 300 euro in contanti e diversi effetti personali. La turista si è accorta quasi subito del furto e ha dato l'allarme.Sul posto sono giunti poco dopo i militari dell'Arma che hanno bloccato la ragazza, una giovane della, regolare sul territorio nazionale, nullafacente, che è stata denunciata a piede libero per furto. La borsetta e tutto il suo contenuto sono stati restituiti alla turista tedesca.