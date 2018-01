Razzia di oro e soldi nelle case al volante della Bmw: rom in manette

di Paola Treppo

PORPETTO e CAMPOFORMIDO (Udine) -nelle case della zona dell'Udinese e della Bassa Friulana ma è stato identificato e. A finire in manette, 23 anni, nato a Udine ma residente a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Il ragazzo è ritenuto responsabile in particolare di un colpo messo a segno il 14 agosto del 2017 all’interno di una abitazione di Porpetto e di un tentatocommesso il giorno precedente in una abitazione di Campoformido.​In occasione del colpo di, dopo aver forzato una finestra, nonostante fosse scattato il sistema d’allarme, incurante del segnale sonoro, ilsi era introdotto nell’abitazione e si era impossessato di denaro in contanti, die vari monili in oro per un valore di circa 16.000 euro, dandosi poi allae facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono state avviate immediatamente a seguito della denuncia presentata dalle vittime e i sospetti sono caduti sul 23enne.Nei suoi confronti il gip del tribunale di Udine ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ine ha dato mandato per ilpreventivo di un’autovettura, una, che il ragazzo usava per mettere a segno i furti. I due provvedimenti sono stati eseguiti lo scorso 18 dicembre dai militari del Norm della Compagnia dei carabinieri di Palmanova, comandata dal capitano Stefano Bortone, in collaborazione con i colleghi della stazione di Lonato del Garda.Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, Ramon Hudorovich è stato portato nel carcere di Brescia. Non cala, insomma, l’attenzione dei militari dell'Arma della Compagnia della Città Stellata, finalizzata al contrasto dei reati predatori contro il patrimonio. Le indagini sono state eseguite sotto la direzione del pm Viviana Del Tedesco, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Udine.