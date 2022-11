Paracadutista sbaglia l'atterraggio e si scontra con un compagno: entrambi in ospedale

MANIAGO (Pordenone) - Un paracadutista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, 15 novembre, a Maniago, nella zona della base di avio-lancio in prossimità della ex strada provinciale Vivarina. L'uomo si è lanciato da un velivolo con il paracadute e la vela si è aperta regolarmente. Nella fase di atterraggio, a pochi metri dal suolo, è però caduto riportando una sospetta frattura a una gamba. Anche un altro paracadutista è rimasto coinvolto e ha riportato un trauma non grave al capo.

Dopo l'allarme, con una chiamata al Numero Unico di Emergenza Nue112, la telefonata è stata subito transitata alla centrale Sores (Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg) che ha inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago, giunta in 8 minuti.

I due paracadutisti sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza.