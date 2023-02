OSOPPO (UDINE) - Fantoni cavalca l'onda della metamorfosi saudita. Il piano di investimenti Saudi Vision 2030 sta cambiando il volto del Paese arabo. L'azienda friulana nel Medio Oriente ha realizzato oltre 200 progetti, finiti anche in una collana di libri.



IL PROGETTO

La Arabian Centres Company, la principale società del mercato immobiliare commerciale dell'Arabia Saudita, ha scelto Fantoni per arredare i 4.500 metri quadrati del suo nuovo quartier generale nella capitale Riyadh. Questa è solo l'ultima commessa di prestigio che Fantoni ha conquistato in un Paese che sta rapidamente mutando, grazie al piano di trasformazione nazionale voluto dalla Casa Regnante e denominato Saudi Vision 2030, che intende emanciparlo dalla dipendenza economica dell'estrazione petrolifera ed elevare la qualità dell'istruzione, della sanità e delle strutture sociali.



Pur con trend diversi per ogni singolo Paese, oggi la domanda nel Middle East rimane sostenuta. Le percentuali di urbanizzazione nella regione sono infatti ancora elevate. L'Arabia Saudita è quella che offre maggiori prospettive per via delle riforme sociali introdotte e dei forti investimenti già programmati. E per Fantoni strategica è stata la scelta, oltre vent'anni fa, di dotarsi in quest'area di un resident manager, che ha potuto così creare relazioni consolidate con clienti governativi e privati. Si tratta di Marco Boria, classe 1963 originario di Gemona, che segue direttamente i mercati degli Emirati Arabi, Qatar, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita.



«Il nome Fantoni è sempre stato conosciuto da queste parti quale sinonimo di qualità e affidabilità - spiega Boria dal suo ufficio in Bahrain -. Un risultato che è frutto di una presenza costante sul mercato e che risale già agli Anni '80. Qui, hanno ancora grande considerazione la stretta di mano e la puntuale osservanza delle promesse e degli impegni presi, pertanto la presenza locale di un punto di riferimento fisso, espressione diretta dell'azienda produttrice, è certamente un vantaggio competitivo».



Anziché il consueto canale dei rivenditori, la scelta di una presenza commerciale direttamente sul territorio ha così premiato il gruppo industriale di Osoppo che, nel corso dei molti anni di attività nell'area, ha potuto offrire i propri mobili per ufficio, pannelli fonoassorbenti e sistemi parete a molti prestigiosi clienti, quali istituti bancari, compagnie private locali e internazionali, istituiti governativi. Solo a titolo di esempio, si possono citare le commesse per Qatar Foundation e Qatar Airways a Doha, Arabian Centres Company e la Grande Moschea a Riyadh, Nestlé Middle East e Al Wasl a Dubai, Dolphin Energy ad Abu Dhabi, Petroleum Development Oman a Muscat. Boria segue i progetti dalla A alla Z, ovvero dalla proposta progettuale al contratto, fino alla fase realizzativa, presenziando direttamente in cantiere alla delicata fase del montaggio. Grazie alla sua passione per la fotografia, inoltre, di tutto questo lavoro rimane testimonianza in ben tre pubblicazioni, l'ultima appena uscita, nelle quali si ripercorrono con significative immagini i più importanti progetti realizzati dalla Fantoni in questi Paesi. Una passione la sua, infine, che ha portato Boria anche a documentare e a raccontare attraverso i suoi occhi i Paesi visitati, puntando l'obiettivo molto spesso sulla condizione umana incontrata (www.marcoboria.com).



Il Gruppo Fantoni è leader nella realizzazione di mobili per ufficio, pareti divisorie ed attrezzate, pannelli MDF e truciolari, pannelli fonoassorbenti. Tutte le fasi del processo produttivo vengono svolte dal network di società che compongono il Gruppo e che operano sinergicamente per lo sviluppo del prodotto: dalla produzione dei materiali e dei semilavorati, alla progettazione di sistemi d'arredo ufficio.