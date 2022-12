FAGAGNA - Esce per una gita a cavallo, ma cade e si schianta al suolo. Donna 40enne grave in ospedale per trauma facciale. Una donna di circa 40 anni di età è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere caduta da cavallo nel territorio del comune di Fagagna. È stata trasportata con l'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli all'ospedale di San Daniele del Friuli per un trauma facciale, in codice giallo.