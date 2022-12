Cade dallo scooter nella notte: uomo ferito in modo molto grave

TRIESTE - Un uomo è rimasto ferito in maniera molto grave a seguito di una caduta autonoma dallo scooter che si è verificata nella notte in via Schiapparelli a Trieste. Sul posto l'equipaggio di una automedica e quello di un'ambulanza. L'uomo è stato immediatamente assistito e trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale di Cattinara. Allertate immediatamente dagli infermieri della Sores anche le forze dell'ordine. Le cause dell'incidente sono al vaglio.