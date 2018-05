Ruzzola sui gradini della chiesa dopo la messa: donna in ospedale

di Paola Treppo

GONARS (Udine) -suidella chiesa dopo la messa: donna in. Momenti di paura questa mattina di domenica 6 maggio, intorno alle 10, fuori dalladi San Michele Arcangelo, nella borgata di Ontagnano, aUna donna che era andata a messa alle 9, al termine della celebrazione è uscita dal luogo sacro ed è inciampata sui gradini del sagrato: è ruzzolata sulla scalinata di pietra e ha battuto la testa. Subito soccorsa dagli altri fedeli, la donna, 80 anni, del posto, è stata assistita dalla equipe medica di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Trasportata in ospedale l'anziana ha riportato un trauma alla testa e unsempre al capo. Ha perso parecchioe questo ha impressionato molto i concittadini che per lei hanno temuto il peggio. Per fortuna, invece, le sue condizioni non sarebbero gravi.