di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAJANO (Udine) - Una donna diè rimastadopo essere statada una auto mentre pedalava in sella alla suain via Roma, a Majano. Lo scontro si è verificato all'altezza di via Tavelle Lunghe, a meno di 50 metri dal centro del paese, intorno alle 13 di oggi, lunedì 7 maggio, di fronte a un panificio pasticceria.Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una Citroen Xsara Picasso ha urtato la bici e la donna in sella è rovinata sull'asfalto, vicino al marciapiede. L'automobilista si è subito fermato per prestare aiuto e così ha fatto anche una passante che ha chiamato il Nue 112. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza dall'ospedale di San Daniele del Friuli e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. La donna in bici, 56 anni, è sempre rimasta cosciente e lamentava forti dolori al torace. Stabilizzata dal personale medico, è stata trasportata in volo all'Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi.