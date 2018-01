Come è stata assassinata Nadia? â€‹Si cercano le tracce su un cuscino

di P.T.

DIGNANO e SPILIMBERGO - Si continua a indagare senza sosta sul delitto di, la ragazza di 21 anni di Vidulis di(Udine),la sera del 31 luglio scorso da, 37 anni, di Muzzana del Turgnano ma residente a(Pordenone), reo confesso e indagato per l'omicidio della giovane fidanzata, da settimane agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico nella casa dei genitori in Friuli.È stata depositata in Procura a Udine nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, infatti, lascientifica eseguita su une su uno straccio trovati nell'automobile di Mazzega. Gli accertamenti erano diretti a trovare e analizzare eventualidella coppia di fidanzati sugli oggetti rinvenuti dentro il veicolo dove sarebbe morta la ragazza, ammazzata sul greto del fiume Tagliamento, a due passi dalla casa di Vidulis dove Nadia viveva con la sua famiglia.Gli esami sono stati condotti dal laboratorio di biologia del gabinetto interregionale Piemonte della polizia scientifica con sede a Torino. Sul contenuto del documento e sulle conclusioni a cui sono giunti gli esperti la Procura mantiene il massimo riserbo. Si attende ancora invece l'esito deglisui dispositivi acquisiti nel corso delle indagini, affidati alla squadra mobile di Udine con il supporto della polizia postale. La perizia potrebbe dare indicazioni molto importanti su come la ragazza è statacon questo cuscino dal sedile posteriore? Con uno straccio?a mani nude dopo essere stata? A distanza di quasi sei mesi dall'omicidio non c'è ancora una reale chiarezza su come la Nadia sia stata ammazzata.