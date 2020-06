Lei senza mascherina in stazione, coppia di fidanzati si tradisce: bloccata con la droga nello zaino. Rintracciati dieci minorenni afgani

MESTRE - Nella stazione di Mestre, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato due persone, un ventinovenne residente nella zona del Veneto Orientale e la giovane fidanzata friulana di 23 anni, con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. I due, entrambi con uno zainetto al seguito e diretti verso un treno con destinazione Roma, sono stati notati dalla pattuglia Polfer in quanto la ragazza non indossava la mascherina chirurgica, prevista dalla vigente normativa. Avvicinata dagli agenti, la coppia ha iniziato a manifestare un crescente e ingiustificato nervosismo, che ha indotto gli operanti ad un controllo più approfondito nei loro confronti. Nella circostanza, è stato anche chiesto di esibire il contenuto degli zaini, all’interno dei quali sono state rinvenuti vari involucri, risultati essere “dosi” di sostanza stupefacente, per un totale di circa 140 grammi, diversa per peso e tipologia. I due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro.



CLANDESTINI MINORENNI Sempre in stazione a Mestre, domenica, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato un gruppo di stranieri clandestini, composto da 10 minorenni di nazionalità afghana. I ragazzi, tutti di età compresa tra i tredici e i diciassette anni, sono scesi da un treno proveniente da Trieste e sono stati notati dalla pattuglia Polfer, in servizio di vigilanza, mentre vagavano spaesati e impauriti per lo scalo. Avvicinati con cautela dagli operatori, sono stati condotti in ufficio, dove hanno riferito di essere partiti dall'Afghanistan con l'intenzione di raggiungere la città di Milano, senza meglio specificare le modalità del viaggio, né fornire altre informazioni in merito. Accompagnati presso il locale Ospedale Civile per la verifica del contagio da COVID 19, i ragazzi sono risultati negativi al test e affidati alle Comunità per Minori della provincia. Ultimo aggiornamento: 17:17