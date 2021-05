Servivano alcolici ai minorenni, due locali chiusi per 7 e 15 giorni a Cividale

CIVIDALE (UDINE)- La Polizia del Commissariato di Cividale del Friuli (Udine) e la divisione polizia amministrativa della Questura di Udine hanno notificato ieri due provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività emessi dal Questore di Udine nei confronti di due titolari di esercizi pubblici della cittadina ducale che nei mesi scorsi sono stati sorpresi a somministrare alcolici a minori di 16 anni.

Uno stop di 15 giorni è stato applicato nei confronti di un bar in cui, tra l'estate e l'ottobre scorso, secondo quanto appurato dai poliziotti del Commissariato, si sarebbero verificati più episodi di somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nel locale erano intervenuti in precedenza anche Polizia locale e Carabinieri della città ducale per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica.

Uno stop di 7 giorni è stato invece imposto a un secondo locale della città ducale sempre per la somministrazione di alcol a minori. I titolari di entrambi i locali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.