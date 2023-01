Auto esce di strada, precipita per 80 metri nella scarpata e si ferma sulle rive del torrente: due feriti

PAULARO - Auto esce di strada e precipita dalla scarpata facendo un volo da 80 metri. Panico la sera dell'ultimo dell'anno. L'incidente stradale è successo poco dopo le 18 di ieri, 31 dicembre, in località Dior nel Comune di Paularo (Udine). I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo (nella quale erano presenti anche due tecnici Speleo Alpino Fluviale) e Paularo: per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti un'autovettura con due uomini a bordo è uscita di strada precipitando in una scarpata nel bosco per circa 80 metri fermandosi nei pressi di un torrente. I pompieri hanno raggiunto l'autovettura trovando i due occupanti già all'esterno del veicolo, di concerto con il personale sanitario hanno sistemato i feriti nelle barelle "Toboga" e assieme ai volontari del CNSAS, giunti nel frattempo, hanno attrezzato un paranco con il quale hanno trasportato i feriti fino alla strada dove sono stati presi in carico dal personale sanitario che li ha trasportati all'ospedale. L'intervento di soccorso che si è protratto per circa 3 ore e si è presentato particolarmente complesso a causa dell'asperità del terreno. Sul posto a fare i rilievi i carabinieri.