Incidente, perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato: grave un ventenne

AQUILEIA - Incidente stradale oggi ad Aquileia, lungo la ex provinciale 8, dove un ragazzo di circa 20 anni ha perso il controllo dell'auto, finendo in un fossato. Gravi le ferite riportate dal giovane conducente, che è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scenario. Cause ora al vaglio da parte delle forze dell'ordine.